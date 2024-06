Grave pénurie de nourriture, d’eau potable, et de lait maternisé pour les bébés à Gaza (OCHA)

Alors que les populations continuent à fuir les combats et les bombardements dans la bande de Gaza, des centaines de milliers de personnes déplacées dans le sud de l’enclave palestinienne souffrent d’une grave pénurie de nourriture et du lait maternisé pour les bébés, ainsi que d’un accès insuffisant aux abris, à la santé, à l’eau et à l’assainissement, selon des missions d’évaluation de l’ONU.



