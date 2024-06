Amériques. En cette Journée mondiale des réfugiés, les États doivent donner la priorité aux droits des personnes en quête de protection

par Amnesty International

À l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés, Amnesty International a adressé une lettre ouverte aux États parties à la Déclaration de Carthagène sur les réfugiés, actuellement réunis à Bogota, les exhortant à placer les droits humains au centre de leur nouveau plan d'action régional pour la décennie à venir. « Chaque année, nous constatons que […]



