Ukraine: Russification forcée de l'enseignement dans les zones occupées

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des manuels scolaires russes fournis par les autorités d'occupation russes et rangés sur la table d’une école de Borova, dans la région de Kharkiv en Ukraine, en novembre 2022. © 2022 Human Rights Watch Les autorités russes imposent le programme scolaire russe et font la propagande du Kremlin dans les écoles ukrainiennes des zones occupées, et ont exercé des représailles contre les enseignants s'ils refusent d'appliquer le programme russe imposé.La Russie devrait mettre un terme à toutes les mesures visant à russifier le système éducatif ukrainien ; les autorités…



Lire l'article complet