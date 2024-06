Soudan : Attaques illégales contre des civils et des infrastructures

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des maisons incendiées au sud-ouest du camp de personnes déplacées d'Abu Shouk, à El-Fasher (Darfour-Nord), au Soudan, en mai 2024. © 2024 Darfur Network for Human Rights (Nairobi) – Les récentes attaques illégales menées par les parties belligérantes à El-Fasher, au Darfour-Nord, au Soudan, ont tué des centaines de civils et forcé des dizaines de milliers de personnes à fuir, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui ; en outre, des milliers de personnes dans cette ville et aux alentours sont confrontées à la famine. Le Secrétaire général des Nations Unies devrait…



