Namibie. Il faut garantir la sécurité des personnes LGBTI alors que la Haute Cour va rendre son verdict dans une affaire de « sodomie »

par Amnesty International

Les autorités namibiennes doivent assurer la sécurité des personnes LGBTI dans le pays avant, pendant et après la décision attendue le 21 juin dans une affaire contestant les lois sur la « sodomie » et les « crimes contre nature », qui datent de l'époque coloniale et érigent en infractions les relations sexuelles entre personnes de même sexe, a déclaré



