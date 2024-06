Quelle place pour la culture dans le programme du RN ?

Que ferait le Rassemblement national au pouvoir, si au soir du 7 juillet prochain, il disposait d’une majorité pour gouverner ? Pour prétendre répondre à cette question, nous disposons aujourd’hui d’une palette à la fois étendue et pourtant imprécise d’éléments probants. Et ce n’est pas un hasard.L’examen du RN au pouvoir, dans les municipalités françaises, permet de préciser la nature du moment historique dans lequel nous nous situons, et d’envisager la façon dont il pourrait faire à la culture et au patrimoine une « place majeure dans le redressement moral du pays » (