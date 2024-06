Slovaquie. La proposition de loi draconienne restreignant le droit de manifester doit être modifiée

par Amnesty International

En amont du débat qui se tient le 18 juin portant sur une proposition de loi visant à restreindre considérablement le droit à la liberté de réunion pacifique, Rado Sloboda, directeur d'Amnesty International Slovaquie, a déclaré : « Les promoteurs de cette proposition de loi draconienne tentent d'utiliser la sécurité et l'ordre public comme prétextes pour réprimer le […]



