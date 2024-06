Égypte. Les autorités doivent mettre fin à la campagne d’arrestations massives et de retours forcés de réfugié·e·s soudanais

par Amnesty International

Les autorités égyptiennes doivent immédiatement mettre fin aux arrestations arbitraires massives et aux expulsions illégales de réfugié·e·s soudanais ayant franchi la frontière pour se mettre en sécurité en Égypte en raison du conflit en cours au Soudan, écrit Amnesty International dans un nouveau rapport diffusé le 19 juin à l'approche de la Journée mondiale des […]



