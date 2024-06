Donald Duck a 90 ans : comment le canard de Disney a évolué avec son temps

Donald Duck est apparu pour la première fois en 1934 dans le court métrage d’animation intitulé The Wise Little Hen (Une petite poule avisée). Il était censé être un personnage secondaire et ne devait pas apparaître dans d’autres productions, mais sa popularité immédiate a permis à Disney de l’utiliser dans les bandes dessinées et les courts métrages d’animation qui ont suivi.Quelques années après cette première apparition, Donald Duck avait déjà atteint une célébrité comparable à celle de Shirley Temple ou de Greta Garbo. Sa popularité apparaît clairement dans le…