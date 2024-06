Thaïlande. L’adoption du projet de loi sur l’égalité devant le mariage est une victoire pour les droits des LGBTI

par Amnesty International

En réaction à l'adoption le 18 juin 2024 du projet de loi sur l'égalité devant le mariage par la chambre haute du Parlement thaïlandais, Chanatip Tatiyakaroonwong, spécialiste de la Thaïlande à Amnesty International, a déclaré : « La Thaïlande a franchi une étape historique en devenant le premier pays d'Asie du Sud-Est à légaliser le mariage pour les […]



