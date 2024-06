Les présidents sont-ils de bons modèles pour l'adoption de la vaccination ? Une étude menée en RDC fournit la réponse

par Nik Stoop, Senior researcher, University of Antwerp

Elie Lunanga, Researcher, University of Antwerp

Lara Collart, Development Economics Researcher, University of Antwerp

Marijke Verpoorten, Associate Professor, University of Antwerp