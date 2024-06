Monde. L’apartheid fondé sur le genre doit être reconnu comme un crime de droit international

par Amnesty International

L’apartheid fondé sur le genre doit être reconnu comme un crime de droit international, en vue de renforcer les initiatives visant à lutter contre les régimes institutionnalisés d’oppression et de domination systématiques imposés pour des motifs liés au genre, a déclaré Amnesty International le 17 juin 2024. « La communauté internationale faillit à son devoir de reconnaître […] The post Monde. L’apartheid fondé sur le genre doit être reconnu comme un crime de droit international appeared first on Amnesty International. ]]>



