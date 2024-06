Cessez de « vandaliser » la Terre et aidez-la à prospérer, exhorte le chef de l'ONU

Alors que près de 40 % des terres de la planète se dégradent et que des hectares sont perdus chaque seconde, les gouvernements, les entreprises et les communautés doivent se mobiliser pour inverser la tendance et protéger la Terre, a déclaré le chef de l'ONU dans un message fort à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse, célébrée chaque année le 17 juin.



