Fondé sur le respect de la vie animale et de ses droits, ainsi que sur des considérations éthiques, environnementales et de santé, le véganisme se distingue du végétarisme en en excluant de l’alimentation non seulement la viande mais aussi les produits dérivés des animaux, tels que les produits laitiers, les œufs, le miel ou le cuir…Même si la promotion d’une alimentation non carnée ne date pas d’aujourd’hui (comme le montre le mouvement…