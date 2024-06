Conférence de Bonn. Améliorer le financement de l’action pour le climat et la protection de l’espace civique est essentiel pour la justice climatique lors de la COP29

par Amnesty International

À l'occasion de la conclusion de la Conférence de Bonn sur les changements climatiques organisée par les Nations unies, Ann Harrison, conseillère pour la justice climatique à Amnesty International, a déclaré : « L'augmentation du financement de l'action climatique et le renforcement des garanties concernant l'espace civique sont essentiels pour que la COP29 fasse progresser les solutions […]



