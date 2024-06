Rwanda : Respecter les droits humains pendant les élections

par Human Rights Watch

Click to expand Image Une affiche électorale du président rwandais Paul Kagame pendant les derniers jours de campagne, le 29 juillet 2017, à Kigali, au Rwanda. © 2017 Marco Longari/AFP (Nairobi) – Les autorités rwandaises ont réprimé l’opposition, les médias et la société civile à l’approche des élections générales qui doivent se tenir le 15 juillet 2024, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Les autorités devraient s’assurer que tous les Rwandais sont en mesure d’exprimer librement leurs opinions et d’exercer leur droit de vote de manière équitable et pacifique ; elles…



