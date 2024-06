Le Sénégal a une riche histoire de musique traditionnelle : comment elle se perpétue dans la musique moderne

Le Sénégal a une riche histoire de musique traditionnelle, qui se perpétue en influençant la musique moderne de ce pays d'Afrique de l'Ouest.En tant que chercheur culturel, j'ai entrepris d'explorer l'importance sociale et culturelle de la musique traditionnelle et moderne au Sénégal.J'ai pu interviewer 20 musiciens, à la fois traditionnels et modernes, qui vivent et se produisent dans la capitale, Dakar, ainsi que dans d'autres villes et villages plus petits.Je…