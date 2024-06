Une cour nigérienne pourrait lever l’immunité de l’ex-président après une procédure inéquitable

par Human Rights Watch

Click to expand Image L'ancien président nigérien Mohamed Bazoum à l'Elysée à Paris, le 16 février 2023. © 2023 Michel Euler/AP Photo Le 14 juin, la plus haute cour du Niger pourrait décider de lever l’immunité de l’ancien président Mohamed Bazoum à l’issue d’une procédure qui n’a pas respecté les normes de procédure régulière. Les autorités nigériennes devraient abandonner ce cas problématique et respecter le droit de Mohamed Bazoum à un procès équitable.Mohamed Bazoum est détenu arbitrairement au sein du palais présidentiel depuis le mois de juillet dernier, quand des officiers…



