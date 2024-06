Géorgie. Les autorités doivent immédiatement enquêter sur les agressions visant des détracteurs du gouvernement

par Amnesty International

En réaction à la violente agression d'un militant des droits civiques par des inconnus en Géorgie quelques heures à peine après que le président du Parlement géorgien l'a accusé dans un message publié sur les réseaux sociaux de participer à une « campagne de terreur organisée et politiquement motivée », Denis Krivosheev, directeur adjoint du programme Europe



