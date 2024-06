Soudan du Sud. Le Service national de la sûreté doit libérer immédiatement un dissident maintenu en détention arbitraire

par Amnesty International

Les autorités du Soudan du Sud doivent se conformer à la directive du ministre de la Justice et libérer immédiatement Morris Mabior Awikjok Bak, détracteur du gouvernement détenu arbitrairement depuis plus de 400 jours, a déclaré Amnesty International le 11 juin 2024. Arrêté arbitrairement au Kenya le 4 février 2023, Morris Mabior Awikjok Bak a été renvoyé […]



