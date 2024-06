Turquie. La relaxe de trois policiers jugés pour l’homicide d’un avocat défendant les droits humains porte un coup très dur à la justice

par Amnesty International

En réaction au jugement rendu mercredi 12 juin relaxant trois policiers poursuivis pour « négligence coupable ayant entraîné la mort » à la suite de l'homicide de l'avocat et défenseur des droits humains de premier plan Tahir Elçi, la directrice adjointe d'Amnesty International pour l'Europe, Dinushika Dissanayake, a déclaré : « Presque neuf ans après que Tahir Elçi a été tué […]



