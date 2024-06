Grèce. Un an après le naufrage de Pylos, le rôle des garde-côtes grecs doit faire l’objet d’une enquête digne de ce nom

par Amnesty International

L'enquête sur le naufrage d'un chalutier surpeuplé, l'Adriana, au large de Pylos, en Grèce, le 14 juin 2023, n'a guère progressé, selon Amnesty International et Human Rights Watch. Le navire transportait environ 750 passagers, principalement originaires de Syrie, du Pakistan et d'Égypte. Seules 104 personnes ont survécu ; 82 corps ont été repêchés, dont 58 seulement ont été identifiés.



