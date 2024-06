Pérou : Le Congrès intensifie ses attaques contre le système démocratique

par Human Rights Watch

Click to expand Image Réunion du Comité constitutionnel du Congrès de la République du Pérou, à Lima, le 5 juin 2024. © 2024 Congrès de la République du Pérou (Washington, 12 juin 2024) – Le Congrès péruvien a accéléré la prise de mesures qui compromettent l’indépendance de la justice, restreignent l’espace civique et entravent les enquêtes sur le crime organisé et les violations des droits humains, durant la dernière phase de la session législative qui s’achèvera le 15 juin, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Les membres de l’Organisation des États américains (OEA) devraient…



