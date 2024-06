António Guterres salue les 60 ans d’action de l’ONU en matière de commerce et de développement

Le droit au développement est inextricablement lié au commerce que les pays en développement ont tout à fait le droit de poursuivre dans des conditions beaucoup plus équitables, a indiqué mercredi à Genève, le chef de l’ONU António Guterres, relevant le rôle des Nations Unies pour un système commercial mondial plus inclusif, en tant que puissant moteur de croissance économique, de réduction de la pauvreté et de progrès social.



