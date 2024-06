Brésil : Des photos d’enfants utilisées subrepticement par des outils d’IA

par Human Rights Watch

Click to expand Image Photo de deux fillettes (visages non visibles) prise à Osterode, en Allemagne, le 8 janvier 2016. De plus en plus, des photos montrant des visages d’enfants risquent d’être utilisées de manière abusive par des outils d’IA, comme au Brésil selon une étude menée par HRW en 2024. © 2016 Frank May/picture-alliance/dpa/AP Photo (São Paulo) – Des photos personnelles d’enfants brésiliens sont utilisées pour créer de puissants outils d’intelligence artificielle (IA) à l’insu des enfants et sans le consentement des familles, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Ces photos…



Lire l'article complet