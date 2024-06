Finlande. La loi d’urgence en matière d’immigration donnerait « le feu vert à la violence et aux renvois forcés illégaux à la frontière »

par Amnesty International

Au sujet du projet de loi d’urgence du gouvernement finlandais relatif à ce qu’il appelle une « instrumentalisation » de l’immigration, définie dans son texte comme les manœuvres « d’acteurs étatiques ou autres » visant à faciliter les flux d’immigration clandestine vers un pays tiers en vue de le déstabiliser, Eve Geddie, directrice du Bureau d’Amnesty International auprès des […] The post Finlande. La loi d’urgence en matière d’immigration donnerait « le feu vert à la violence et aux renvois forcés illégaux à la frontière » appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet