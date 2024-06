Monde. Les droits humains doivent être au cœur des rencontres internationales sur la paix et la reconstruction en Ukraine

par Amnesty International

La communauté internationale doit veiller à ce que les deux grandes conférences consacrées à la paix et à la reconstruction en Ukraine soient résolument axées sur les droits humains et la justice pour les victimes de violations, et prennent en considération la voix des organisations de la société civile, a déclaré Amnesty International le 10 juin […]



