États-Unis. La suppression de contenus liés à l’avortement par les entreprises de réseaux sociaux pourrait entraver l’accès à des informations exactes en matière de santé

par Amnesty International

La suppression sans justification valable ou claire de contenus liés à l'avortement sur les plateformes de réseaux sociaux peut renforcer les obstacles de plus en plus nombreux à l'accès aux soins d'avortement et menace le droit à la santé et à l'autonomie corporelle, selon un nouveau rapport d'Amnesty International. Dans ce rapport intitulé Obstacles to



