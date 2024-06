Canada. Une délégation internationale assistera aux procès des défenseur·e·s des terres Wet’suwet’en

par Amnesty International

Une délégation composée de représentant·e·s d’Amnesty International de France, d’Allemagne, des États-Unis et du Canada assistera aux procès des défenseur·e·s des terres de la Nation Wet’suwet’en poursuivis en justice à Smithers, en Colombie-Britannique, la semaine du 17 juin. Les délégué·e·s observeront les procédures devant le tribunal pénal et manifesteront leur solidarité envers les défenseur·e·s poursuivis : Sleydo’ […] The post Canada. Une délégation internationale assistera aux procès des défenseur·e·s des terres Wet’suwet’en appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet