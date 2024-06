Inde : Le nouveau gouvernement devrait axer ses politiques sur les droits humains

par Human Rights Watch

Click to expand Image Le Premier ministre indien Narendra Modi signait une attestation validant son troisième mandat lors d'une cérémonie de prestation de serment au Palais présidentiel (« Rashtrapati Bhavan ») à New Delhi, en Inde, le 9 juin 2024. © 2024 Manish Swarup/AP Photo (New York, 11 juin 2024) – Le nouveau gouvernement indien devrait annuler les lois et les politiques discriminatoires à l’égard des minorités religieuses et d’autres populations vulnérables et mettre un terme à la répression contre la société civile et les médias, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui…



Lire l'article complet