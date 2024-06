Tunisie : De nombreuses personnes emprisonnées pour des dettes

par Human Rights Watch

Play Video Plusieurs centaines de personnes au minimum sont emprisonnées en Tunisie seulement pour avoir émis des chèques qu’elles n’ont pas pu honorer par la suite. Beaucoup d’autres faisant face à des poursuites vivent cachées ou se sont exilées.Cette pratique équivaut à de l’emprisonnement pour dettes, qui détruit des familles et des entreprises, et constitue une violation du droit international.La Tunisie devrait remplacer ce système par des peines alternatives à l’emprisonnement pour assurer le remboursement des dettes ; les débiteurs devraient être libérés et avoir la possibilité…



Lire l'article complet