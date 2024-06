Nigeria. Les autorités manquent à leur devoir envers les jeunes captives ayant échappé à Boko Haram – Nouveau rapport

par Amnesty International

Des filles et des jeunes femmes ayant échappé à Boko Haram, qui les maintenait captives dans le nord-est du Nigeria, se sont heurtées à de nouvelles souffrances, y compris, dans certains cas, à un maintien en détention illégale par l'armée, et reçoivent désormais un soutien inadapté alors qu'elles tentent de reconstruire leur vie, a établi



