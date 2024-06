Ukraine : La conférence de Berlin, une bouée de sauvetage pour les enfants

par Human Rights Watch

Click to expand Image Décombres d’une salle de classe de l’École n° 62, à Kharkiv, en Ukraine, photographiés le 27 juin 2022. Cette école a été en grande partie détruite lors de plusieurs attaques russes menées durant la période février - avril 2022. © 2022 Human Rights Watch La Conférence de Berlin sur le redressement de l’Ukraine devrait donner la priorité au soutien des donateurs pour reconstruire des milliers d’écoles endommagées, les rendre accessibles à tous les enfants, et veiller entretemps à ce que les enfants et les enseignants aient accès à l’équipement et à la technologie…



Lire l'article complet