Yémen : Les Houthis ont arrêté des employés de l'ONU et des représentants de la société civile

par Human Rights Watch

(Beyrouth, le 7 juin 2024) – Le 6 juin, les autorités houthies au Yémen ont effectué des descentes aux bureaux et domiciles d’au moins une douzaine d’employés d’agences des Nations Unies et d’organisations non gouvernementales à Sanaa, à Hodeidah, à Saada et à Amran ; elles y ont placé sous détention ces personnes, dont au moins neuf employés de l’ONU. Les autorités houthies semblent détenir arbitrairement ces personnes en raison de leur emploi. Depuis le début du conflit au Yémen en 2014, les Houthis – qui contrôlent la capitale, Sanaa, ainsi qu’une grande partie du nord du pays – ont fait…



