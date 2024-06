Madagascar. Les autorités doivent libérer immédiatement une députée arrêtée arbitrairement après avoir dénoncé des irrégularités électorales

par Amnesty International

Les autorités malgaches doivent libérer immédiatement et sans condition la députée Marie Jeanne d’Arc Masy Goulamaly, arbitrairement arrêtée et accusée d’avoir orchestré des manifestations à la suite d’une plainte officielle qu’elle a déposée au sujet de la crédibilité des élections législatives du mois dernier, a déclaré Amnesty International vendredi 7 juin 2024. Marie Jeanne d’Arc […] The post Madagascar. Les autorités doivent libérer immédiatement une députée arrêtée arbitrairement après avoir dénoncé des irrégularités électorales appeared first on Amnesty International. ]]>



