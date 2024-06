Mozambique. Les autorités doivent enquêter sans délai sur l’arrestation d’une journaliste couvrant une manifestation

par Amnesty International

Les autorités du Mozambique doivent immédiatement enquêter sur l'arrestation de Sheila Wilson, journaliste et défenseure des droits humains, alors qu'elle était à l'antenne en direct d'une manifestation le 4 juin à Maputo, ont déclaré Amnesty International et le Réseau du Mozambique pour les défenseurs des droits humains (RMDDH) vendredi 7 juin. Au moment de son arrestation, cette […]



