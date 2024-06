Qatar. Il faut annuler la condamnation d’un citoyen britannique et mexicain à six mois de prison avec sursis, prononcée à l’issue d’un procès inique

par Amnesty International

Les autorités qatariennes doivent annuler la déclaration de culpabilité du ressortissant britannico-mexicain Manuel Guerrero Aviña, qui a été condamné à six mois de prison avec sursis et à une amende à l'issue d'un procès manifestement inique devant le tribunal pénal d'Al Sadd, dans la capitale, Doha, ont déclaré jeudi 5 juin Amnesty International, FairSquare et […]



