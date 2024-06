Près de 33 millions de personnes ont besoin d’une aide vitale et de protection au Sahel

Alors que près de 33 millions de personnes au Sahel ont besoin d’une aide humanitaire vitale et de services de protection, les partenaires humanitaires ont besoin de 4,7 milliards de dollars en 2024 pour répondre aux besoins urgents de près de 21 millions de personnes au Burkina Faso, dans la région de l’Extrême-Nord du Cameroun, au Tchad, au Mali, au Niger et dans les États d’Adamawa, de Borno et de Yobe au Nigéria, ont indiqué jeudi les Nations Unies.



