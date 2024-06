Égypte : Un dirigeant de l'opposition emprisonné

par Human Rights Watch

(Beyrouth) – Le 27 mai, les autorités égyptiennes ont emprisonné un éminent dirigeant de l’opposition politique, Ahmed al-Tantawi, après qu’une cour d’appel a confirmé une peine d’un an de prison à son encontre et à celle de plus d’une vingtaine de ses partisans, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Tantawi a été arrêté dans la salle d’audience du tribunal, immédiatement après la lecture du verdict.Le tribunal a également confirmé la décision d’interdire à Tantawi de se porter candidat à des élections nationales pendant cinq ans. Le 6 février, un tribunal égyptien avait condamné Tantawi ainsi…



