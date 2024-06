Liban : L'utilisation par Israël de munitions au phosphore blanc met en danger les civils

par Human Rights Watch

Click to expand Image Explosion aérienne d’une munition israélienne au phosphore blanc, issue d’un tir d'artillerie et provoquant des traînées de fumée blanche au-dessus du village de Kfar Kila dans le sud du Liban, près de la frontière avec Israël, le 22 novembre 2023. Photo prise à Marjayoun, localité voisine également dans le sud du Liban. © 2023 Hussein Malla/AP Photo (Beyrouth, 5 juin 2024) – L’utilisation généralisée par Israël de munitions au phosphore blanc dans le sud du Liban y met les civils en danger et mène au déplacement d’habitants, a déclaré Human Rights…



