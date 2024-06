La répression de Tiananmen, qu’est-ce que c’est ?

par Amnesty International

Le 4 juin 1989, l’armée chinoise a ouvert le feu sur des étudiant·e·s et des travailleurs et travailleuses qui manifestaient pacifiquement pour des réformes politiques sur la place Tiananmen à Pékin, et aux alentours. Des centaines – voire des milliers – de personnes ont été tuées, y compris des enfants et des personnes âgées. Des […] The post La répression de Tiananmen, qu’est-ce que c’est ? appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet