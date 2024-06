Effondrement du Rana Plaza et incendie de Tazreen Fashions – Entretien avec Taqbir Huda

par Amnesty International

Racontez-moi ce qui s'est passé lors de l'effondrement du Rana Plaza et de l'incendie de Tazreen Fashions au Bangladesh Je me souviens encore du 24 avril 2013, lorsqu'un bâtiment de huit étages, le Rana Plaza, s'est effondré, faisant 1 100 morts et 2 600 blessés parmi les employé·e·s. Ce bâtiment abritait de nombreuses usines confectionnant des vêtements pour des grandes



