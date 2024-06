La défenseure colombienne Yuly Velásquez se voit décerner le Prix des droits humains 2024 par Amnesty International Allemagne

par Amnesty International

La présidente de la Federación de Pescadores Artesanales, Ambientalistas, y Turísticos (FEDEPESAN, Fédération des pêcheurs artisanaux, écologistes et touristiques) du département de Santander et défenseure des droits humains et de l’environnement Yuly Velásquez recevra le 4 juin, lors d’une cérémonie qui se tiendra à Berlin, le Prix des droits humains 2024 décerné par Amnesty International Allemagne. […] The post La défenseure colombienne Yuly Velásquez se voit décerner le Prix des droits humains 2024 par Amnesty International Allemagne appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet