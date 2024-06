Les services de protection sur les routes migratoires de l’Afrique vers l’Europe « font cruellement défaut » (HCR)

Le manque de services de protection sur les principaux itinéraires empruntés par les réfugiés et les migrants sur les routes de l’Afrique vers l’Europe est alarmant et s’est aggravé au cours des dernières années, selon un nouveau rapport de l’Agence de l’ONU pour les réfugiés (HCR) qui met en évidence les besoins et les risques choquants auxquels ils sont confrontés.



