Déversements de pétrole à Banga Kayo : « Dès le début […], nous avons dénoncé la proximité des puits de pétrole avec les sources d’eau. »

par Amnesty International

Wing Wah, filiale du groupe chinois Southernpec, est titulaire du permis d'exploitation pétrolière et gazière du gisement se trouvant à proximité du village de Banga Kayo, à 30 kilomètres de Pointe-Noire. Les habitant·e·s ont accusé l'entreprise de polluer le fleuve Loémé et de déverser régulièrement du pétrole brut sur les routes du village. Entre 2020 et 2022, […]



