Une usine émet des fumées toxiques dans le quartier de Vindoulou : « Les enfants vomissent régulièrement et toussent beaucoup, surtout lorsqu’il y a beaucoup de fumée. »

par Amnesty International

Dans le quartier de Vindoulou, dans la périphérie de Pointe-Noire, les habitant·e·s tirent depuis longtemps la sonnette d'alarme concernant une usine appartenant à Metssa Congo, filiale du groupe indien Metssa. Cette usine, qui recycle des batteries usagées et des produits industriels contenant du plomb et de l'aluminium, émet chaque jour des fumées dans l'air à



