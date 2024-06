Haïti. Le déploiement de la mission de sécurité doit être guidé par la transparence et par des garanties en matière de droits humains

par Amnesty International

Dans une déclaration publique diffusée mardi 4 juin, Amnesty International fait état de préoccupations urgentes concernant le manque de transparence au sujet de l'établissement de garanties en matière de droits humains pour la Mission multinationale d'appui à la sécurité (MMAS) en Haïti, qui devrait être déployée au cours des prochains mois. « Il est impératif de […]



