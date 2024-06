Suisse. Le parlement doit respecter l’arrêt historique sur le climat

par Amnesty International

À la veille du vote du Parlement suisse, le 5 juin, sur la motion demandant à la Suisse ne pas se conformer à l’arrêt historique de la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) dans l’affaire portée par les Aînées pour le climat, Amnesty International est préoccupée par le signal que représenterait une acceptation de […] The post Suisse. Le parlement doit respecter l’arrêt historique sur le climat appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet