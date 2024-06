République du Congo. Les autorités ne font pas le nécessaire pour garantir le respect des droits humains par les entreprises industrielles

par Amnesty International

Les autorités congolaises et trois entreprises industrielles ont manqué à leurs obligations au regard des normes nationales et internationales concernant le droit à un environnement sain et d'autres droits humains.



