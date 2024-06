Haïti : le PAM accède à l'aéroport de Port-au-Prince et livre des vivres à Cité Soleil

Après plus de deux mois de blocages dus à de violents affrontements entre groupes armés, le PAM a pu reprendre l'utilisation de l'aéroport international de Port-au-Prince pour les vols humanitaires de passagers et de fret, accéder à la capitale du pays et livrer des camions de vivres à Cité Soleil, quartier très vulnérable et insécurisé, qui a connu des niveaux de faim 'catastrophiques' (phase 5 de l'IPC) en 2022.



